В Минэкономразвития ждут восстановления внутреннего туризма до доковидного уровня

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития рассчитывают, что число путешествий по России по итогам 2023 года приблизится к уровню 2019 года, дальнейший рост сдерживает недостаток качественных гостиниц, сообщил на выставке "Интурмаркет" замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

"Отрасль постепенно возвращается на доковидный уровень по турпотоку. Надеемся, что в этом году точно приблизимся к тому, что было в 2019 году. Понимаем уже сейчас, что дальнейший рост отрасли сдерживает недостаток качественного номерного фонда. И это безусловно приоритет в нашей работе, в ближайшей перспективе", - сказал он.

В связи с этим министерство будет развивать предложение в тех местах, где уже есть развитая туристическая инфраструктура, где растет и стабилен туристический поток.

Замминистра отметил важность привлечения частных инвестиций в отрасль, командной работы с регионами, ресурсами национального проекта и федерального бюджета.

"Нам нужны привлекательные условия для местных частных инвестиций и наша задача максимально вовлечь частный бизнес в реализацию наших целей. Поэтому частный бизнес ждем, будем стимулировать, будем поддерживать", - подчеркнул Вахруков.

По его словам, главное сейчас - сконцентрироваться на быстром, эффективном достижении целей, не распылять ресурсы на неэффективные, разовые мероприятия, системно работать над тем, чтобы увеличить доступность туристических поездок для россиян.