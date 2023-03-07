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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства 24 января поручил освободить от уплаты НДС туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма", - говорится в тексте поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

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Срок исполнения поручения - до 1 июня 2023 года.

24 января на совещании с президентом РФ министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал. Владимир Путин согласился с необходимостью этой меры.

Ранее крупные туроператоры и отраслевые объединения многократно обращались в правительство с просьбой отменить НДС на внутренний турпродукт, так как налог снижает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежным.

Владимир Путин
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