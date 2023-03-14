Эксперт Роспотребнадзора предупредила, что пандемия COVID-19 еще не завершилась

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Еще рано говорить, что пандемия коронавирусной инфекции завершена, но уменьшение числа тяжелых случаев позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем COVID-19 станет сезонным заболеванием, заявила замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, сейчас у большинства пациентов инфекция протекает по типу острой респираторной инфекции.

Она отметила, что решение о завершении действия режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, принимается генеральным директором ВОЗ с учетом мнения Комитета по чрезвычайной ситуации. В состав комитета входит сотрудник Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"В целом такого рода решения принимаются на основе эпидемиологических, клинических и научных данных, а также по результатам оценки рисков для здоровья человека и риска международного распространения болезни", - добавила Плоскирева.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что уже в 2023 году сможет объявить о завершении пандемии COVID-19. По его мнению, сейчас мир находится в лучшем положении, "чем когда-либо во время пандемии". Впервые еженедельное число зарегистрированных смертей ниже, чем в том момент, когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" в отношении распространения SARS-CoV-2.