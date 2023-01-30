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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

В ВОЗ по-прежнему считают высоким уровень распространения COVID-19

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19 продолжает представлять глобальный риск, уровень его распространения все еще очень высок, сообщили в понедельник в Секретариате ВОЗ.

"Недавняя оперативная оценка указала на то, что COVID-19 продолжает представлять риск мирового масштаба для здоровья человека, уровень распространения вируса остается высоким", - сообщается на сайте ВОЗ.

В Секретариате выразили обеспокоенность в связи с тем, что некоторые страны перестали передавать данные по заболеваемости, смертности и количеству госпитализаций, а также подчеркнули важность передачи этой информации вовремя, что необходимо для понимания актуального положения дел.

ВОЗ призывает поддерживать бдительность, продолжать наблюдение за здоровьем, рекомендовать подходящие для конкретной страны социальные меры предосторожности и проводить вакцинацию населения.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, за время с начала пандемии COVID-19 число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом превысило отметку в 6,8 млн. Всего диагностировали 670 млн случаев заражения. По данным на настоящий момент, по странам мира распространено 13,2 млрд доз вакцин от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 30 января 2023 годаПандемия коронавируса
ВОЗ
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