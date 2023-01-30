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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Эксперт Роспотребнадзора поддержал решение ВОЗ о продлении статуса ЧС в отношении COVID

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Решение комитета Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации о том, что COVID-19 все еще является глобальной пандемией, является оправданным, сообщил в понедельник завотделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19 Владимир Дубянский.

"Если говорить глобально, то решение ВОЗ продлить чрезвычайную ситуацию еще на три месяца вполне оправдано (...) Продление статуса "чрезвычайной ситуации" на глобальном уровне означает и то, что за вирусом SARS-CoV2 надо продолжать пристально следить, так как это "молодой" вирус, который продолжает быстро мутировать", - сказал Дубянский, которого цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В миреВ ВОЗ по-прежнему считают высоким уровень распространения COVID-19Читать подробнее

Он отметил, что ситуация в мире по COVID-19 все еще неспокойная. Так, в конце прошлого года был подъем заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии, с ноября прошлого года пошел резкий рост числа случаев COVID-19 в Китае, "где ситуация до сих пор остается непростой".

При этом эксперт уточнил, что каждая страна самостоятельно принимает решения по эпидситуации, основываясь на анализе текущей обстановки, сведениях об иммунной прослойке населения, наличии резервного коечного фонда и ряде других факторов.

"Пристальный мониторинг за изменчивостью COVID-19 продолжается и в России. Благодаря системе VGARus все новые варианты вируса оперативно попадают в поле зрения учёных, изучаются и анализируются", - добавил он.

27 января комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 решил, что COVID-19 по-прежнему является глобальной пандемией. В комитете считают, что что пандемия коронавируса приближается к критической точке и требует внесения изменений в статусах болезней, прежде чем лишать COVID статуса глобальной пандемии.

коронавирус СОЗ Роспотребнадзор
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