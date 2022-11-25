Путин заявил, что сфера ОПК должна оставаться приоритетной для "Ростеха"

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высоко оценил значимость работы "Ростеха" для развития отечественного оборонно- промышленного (ОПК) комплекса и подчеркнул, что эта сфера должна и впредь оставаться приоритетной для госкорпорации.

Глава государства в пятницу прибыл в бизнес-парк "Ростех-Сити", где проходит торжественное мероприятие к 15-летию госкорпорации. Он поздравил с юбилеем ее сотрудников, "прежде всего рабочих и мастеров, ученых, инженеров, конструкторов, испытателей, все трудовые коллективы предприятий "Ростеха". Президент подчеркнул, что это - "сотни тысяч людей, высококлассных, порой уникальных, штучных специалистов, которые своим трудом, энергией, талантом вносят вклад в индустриальное развитие нашей страны, непосредственно участвуют в решении важнейших государственных задач по целому ряду приоритетных направлений в сфере высоких технологий".

"В их числе авиастроение и автопром, радиоэлектроника, машиностроение, медицина, новые материалы. Конечно, это укрепление обороноспособности России. Ведь значительная доля государственного оборонного заказа приходится как раз на предприятия "Ростеха", нашей крупнейшей корпорации в области оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, что эта сфера, достижение здесь значимых результатов должны и впредь оставаться безусловным приоритетом корпорации, именно для этого она и создавалась", - сказал Путин.

Он также обратил внимание, что "Ростех" создавался в целом для того, чтобы консолидировать и сберечь, обеспечить тем самым развитие на новом уровне технологического, производственного и инновационного потенциала России.

Президент отметил, что хорошо помнит, когда и как создавалась госкорпорация. "Сегодня хочу подчеркнуть: решение о формировании такого мощного индустриального флагмана отечественной экономики, концентрация финансовых, управленческих ресурсов себя полностью оправдали", - сказал он.

"Необходимо постоянно идти вперед, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", - констатировал Путин.

Президент РФ также поставил задачу увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии.

"Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания", - сказал он.

Как отметил глава государства, "ключевая задача сегодня, задача номер один - сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил". "И прежде всего - частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции", - поставил задачу президент.

Полная загрузка предприятий, которые для обеспечения потребностей армии работают сейчас в несколько смен, даст уникальный толчок для развития промышленности, уверен президент России Владимир Путин.

"Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока - десятков регионов нашей страны работают с максимальной загрузкой, в несколько смен. Они, кстати говоря, тоже <...> в сегодняшних условиях дадут и дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства", - сказал он.

Как пояснил Путин, это касается не только непосредственно оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей. "Все решения по поддержке наших предприятий будем принимать максимально быстро. А в людях, которые здесь трудятся, сомнений нет. Уверен абсолютно", - заверил глава государства.

"Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на $8 млрд", - сказал Путин, отметив, что в таких условиях это очень хороший результат.

По его словам, контракты заключены на еще большую сумму. "Сейчас не буду об этом говорить, потому что, как у нас в народе говорят, "еще не вечер", год еще не закончился", - сказал президент РФ.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия во все времена по праву гордилась своими оружейниками. "Вы всегда на ключевых направлениях были впереди, как и сейчас - имею в виду не только гиперзвуковое оружие, но и другие компоненты нашей вооруженной составляющей", - заявил Путин.

Опыт противодействия современному западному оружию во время специальной военной операции (СВО) надо использовать для повышения качества российской оборонной продукции, добавил российский лидер.

"Опыт, который мы получали и получаем в ходе проведения спецоперации и противодействия современным западным образцам военной техники, - это очень хороший опыт, который нужно использовать для повышения качества и надежности, боевых характеристик некоторых образцов нашего оружия, отечественной продукции военного назначения", - сказал глава государства.

Он назвал важным в этой связи тесное взаимодействие Ростеха, профильных предприятий, конструкторских бюро и научных центров корпорации со специалистами Минобороны РФ.

"И конечно, нужно реализовать, поощрять нашу внутреннюю, российскую конкуренцию между предприятиями, давать дорогу и пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики", - сказал Путин.

Он также попросил руководителей предприятий "реализовать дополнительные меры социальной поддержки членов трудовых коллективов, их семей". "В том числе речь идет об особом поощрении, премировании лучших специалистов и рабочих", - отметил президент.

Путин также ожидает, что сотрудники корпорации "Ростех" смогут обеспечить прорыв в области электроники и электронно-компонентных базы (ЭКБ).

"С момента своего создания "Ростех" отвечал за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения. Необходимо не просто продолжить, а еще более активно работать по всем основным перспективным направлениям, обеспечивающим технологический суверенитет России", - сказал глава государства.

"Безусловно, жду от "Ростеха" прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование, сетей связи пятого поколения и в целом более эффективного поиска в реализации и продвижении отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортный поставок", - заявил Путин.

Российский лидер сделал акцент на том, что для выполнения этой задачи есть все. Среди имеющихся инструментов президент обозначил уникальную научную школу мирового уровня, новаторство, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощную промышленную базу, опытные квалифицированные рабочие кадры, талантливую, сильную, хорошо мотивированную молодежь. По его словам, весомая доля этого производственного потенциала сконцентрирована в контуре управления корпорации "Ростех".

"Уверен, что ваши результаты, новые достижения будут соответствовать колоссальному масштабу стратегических задач развития страны", - заключил президент, пожелав сотрудникам госкорпорации дальнейших успехов.