Песков сообщил, что в планах Путина в течение двух-трех недель есть визиты в регионы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - У президента РФ Владимира Путина в планах на ближайшие две-три недели есть поездки в российские регионы, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть визиты в регионы в планах президента в течение ближайших двух-трех недель", - сказал он журналистам. При этом Песков не ответил на вопрос, идет ли речь о новых российских регионах.

Как он заявил журналистам, "мы будем информировать".

Ранее в субботу Путин без объявления визита посетил Севастополь, а затем приехал в Мариуполь. Как уточнил Песков, президент находился в Мариуполе "вечером (в субботу) и сегодня ночью".