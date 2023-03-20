Песков разъяснил слова Си Цзиньпина о поддержке Путина россиянами в 2024 году

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Слова председателя КНР Си Цзиньпина о предстоящих в России в 2024 году президентских выборах не означают, что китайский лидер располагает какой-то дополнительной информацией о возможности участия в них Владимира Путина, заявил Первому каналу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вы неправильно его услышали, Си Цзиньпин уверен, что через год россияне поддержат Владимира Путина. И здесь можно только разделить уверенность Си Цзиньпина", - ответил он на вопрос, правильно ли журналисты поняли, что председатель КНР выражал уверенность в участии в них Путина.

На неформальной встрече в Москве Си Цзиньпин сказал следующее: "Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны". "Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", - добавил он, обращаясь к Путину.

В Кремле пока не комментируют возможное участие Путина в президентских выборах 2024 года. Песков только 28 февраля говорил, что обсуждать этот вопрос еще рано.