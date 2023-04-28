Российским эмитентам предложат перечни нераскрываемых данных с учетом санкционных рисков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин доработал проект постановления правительства о правилах раскрытия эмитентами информации о своей деятельности; в нем осталась изначальная идея определить для различных категорий российских компаний уникальные перечни чувствительных данных, которые могут не обнародоваться из-за санкционных угроз.

Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с содержанием документа.

Постановление разрабатывается в рамках планирующегося возврата к обязательному раскрытию корпоративной информации эмитентами ценных бумаг, которое было приостановлено правительством до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан. После этого компании получили право не обнародовать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения.

В марте сообщалось о подготовке этого документа. Тогда источник "Интерфакса" рассказывал, что наиболее значительный массив сведений получат право скрывать подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму, Севастополе или на новых территориях России, а также структуры оборонно-промышленного комплекса.

Эта концепция сохранилась в ходе доработки проекта, подтверждает источник, знакомый со скорректированной редакцией документа.

Упомянутый круг юридических лиц, как предполагается, сможет не публиковать сведения о подконтрольных и контролирующих лицах; о сделках - как собственных, так и этих лиц; об аффилированных лицах; о нынешних и бывших акционерах эмитента, номинальных держателях ценных бумаг и др. Компании также смогут закрывать данные не только о действующем топ-менеджменте, но и о лицах, входивших в органы управления в течение предшествующих трех лет, а также о кандидатах. Также может быть скрыта даже обобщенная информация о контрагентах, об их отраслевом и географическом распределении, об аудиторе, об оценочной компании, о регистраторе, сообщил источник.

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предлагается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае, в частности, эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.

Помимо этого, не должны обнародоваться данные об операциях и лицензиях, связанных с выполнением гособоронзаказа, военно-техническом сотрудничестве, реализации продукции военного или двойного назначения.