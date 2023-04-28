Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Российским эмитентам предложат перечни нераскрываемых данных с учетом санкционных рисков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин доработал проект постановления правительства о правилах раскрытия эмитентами информации о своей деятельности; в нем осталась изначальная идея определить для различных категорий российских компаний уникальные перечни чувствительных данных, которые могут не обнародоваться из-за санкционных угроз.

В РоссииЦБ предложил ввести перечни нераскрываемых данных для юрлиц с разными санкционными рискамиЧитать подробнее

Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с содержанием документа.

Постановление разрабатывается в рамках планирующегося возврата к обязательному раскрытию корпоративной информации эмитентами ценных бумаг, которое было приостановлено правительством до 1 июля 2023 года из-за угрозы расширения западных санкций в отношении российских компаний и граждан. После этого компании получили право не обнародовать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения.

В марте сообщалось о подготовке этого документа. Тогда источник "Интерфакса" рассказывал, что наиболее значительный массив сведений получат право скрывать подпавшие под санкции компании, уполномоченные в сфере гособоронзаказа банки, организации, зарегистрированные или ведущие деятельность в Крыму, Севастополе или на новых территориях России, а также структуры оборонно-промышленного комплекса.

Эта концепция сохранилась в ходе доработки проекта, подтверждает источник, знакомый со скорректированной редакцией документа.

Упомянутый круг юридических лиц, как предполагается, сможет не публиковать сведения о подконтрольных и контролирующих лицах; о сделках - как собственных, так и этих лиц; об аффилированных лицах; о нынешних и бывших акционерах эмитента, номинальных держателях ценных бумаг и др. Компании также смогут закрывать данные не только о действующем топ-менеджменте, но и о лицах, входивших в органы управления в течение предшествующих трех лет, а также о кандидатах. Также может быть скрыта даже обобщенная информация о контрагентах, об их отраслевом и географическом распределении, об аудиторе, об оценочной компании, о регистраторе, сообщил источник.

Более узкий перечень разрешенных к закрытию данных предлагается для ситуаций, когда сам эмитент не относится к перечисленным структурам, но раскрываемая информация касается подсанкционного лица, уполномоченного в сфере гособоронзаказа банка, структуры ОПК или работающих в Крыму и на новых территориях лиц. В этом случае, в частности, эмитент сможет не обнародовать информацию о таких лицах, об участии в капитале, если таковое имеется, а также о сделках.

Помимо этого, не должны обнародоваться данные об операциях и лицензиях, связанных с выполнением гособоронзаказа, военно-техническом сотрудничестве, реализации продукции военного или двойного назначения.

правительство Минфин Банк России ЦБ РФ ОПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области

На поддержку участников СВО и членов их семей за год направлено более 57 млрд руб.

Силуанов предупредил, что точечных исключений из общего режима windfall tax не будет

Минобороны РФ сообщило о назначении новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами

Польская НПО во главе с экс-депутатами Гудковым и Пономаревым признана нежелательной в РФ

Минфин РФ предложил снизить топливный демпфер в два раза

Песков оценил перспективы продления "зерновой сделки" как "не очень хорошие"

Песков оценил перспективы продления "зерновой сделки" как "не очень хорошие"
Убийство Владлена Татарского

Дарью Трепову внесли в список террористов и экстремистов

Дарью Трепову внесли в список террористов и экстремистов

В Курганской области загорелись дома в поселке Юрахлы

В Курганской области загорелись дома в поселке Юрахлы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });