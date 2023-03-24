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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Москалькова добилась переезда в Россию детей арестованных на Украине россиян

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в Россию из Одессы двух дочерей россиян, арестованных на Украине по обвинению в шпионаже.

"Сегодня мы встречали дорогих гостей: двух сестер, юных гражданок России, Диану и Веронику, приехавших из Одессы, и их родную тетю Таню. Эта встреча - итог многомесячного кропотливого труда по их возвращению. Их родители находятся под арестом на Украине по надуманному и несправедливому обвинению в шпионаже", - написала омбудсмен в Telegram.

По словам омбудсмена, после ареста родителей девочки остались жить у друзей на Украине, а тетя сестер в течение нескольких месяцев добивалась их отправки в Россию.

"Даты передачи детей устанавливались несколько раз, но каждый раз появлялись новые требования с украинской стороны по предоставлению документов. И потом с Украины через Молдавию, Армению", - отметила Москалькова.

Вместе с детьми в Россию приехал их кот Семен, добавила она.

13 февраля Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу за помощью в передаче этих детей бабушке, находящейся в России.

Татьяна Москалькова Одесса Украина Дмитрий Лубинец
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