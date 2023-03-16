Путин поручил подготовить законодательные изменения по введению специалитета в вузах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU -- Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с администрацией президента и "Народным фронтом" до 31 июля 2023 года подготовить законодательные изменения по введению в вузах программ специалитета со сроками обучения от четырех до шести лет.

Согласно перечню поручений главы государства по итогам послания федеральному собранию, опубликованному на сайте Кремля, предполагается подготовить изменения в законодательство, касающиеся совершенствования системы уровней высшего образования.

Среди прочего, эти изменения должны учитывать "введение базового высшего образования и соответствующих ему программ подготовки специалистов с высшим образованием со сроками обучения от четырех до шести лет в зависимости от направления, специальности и (или) профиля подготовки".

Кроме того, изменения должны обеспечить "выделение аспирантуры (адъюнктуры) в самостоятельный уровень профессионального образования, предусматривающий подготовку научных и научно-педагогических кадров".

Указанные изменения должны вводиться поэтапно. Кроме того, должны быть обеспечены "безусловное признание и сопоставимость образования и квалификаций, полученных до введения изменений".