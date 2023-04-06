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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

В 2023 году в российских вузах 40% бюджетных мест выделено под инженерные специальности

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минобрнауки в 2023 году выделило российским вузам почти 600 тысяч бюджетных мест, из которых 40% отведено инженерным специальностям, сообщил на совещании в Набережных Челнах министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, в этом году квоту на бюджет по техническим специальностям планируется увеличить на 835 мест.

"Уже сегодня понятно, что количество мест в области инженерного дела и технологий будет больше в 2023 году, чем в 2022. Если конкретно, то сейчас прогнозные цифры на 835", - сказал министр.

Он добавил, что существенное увеличение предполагается по всем ключевым укрупненным группам, специальностям и направлениям подготовки.

В Минобрнауки напомнили, что в сфере "Инженерное дело и технологии" количество бюджетных мест составило в 2023 году 245 983.

Фальков на итоговой коллегии Минпросвещения заявлял, что Минобрнауки совместно с Минпросвещения завершают разработку специальной программы, направленной на развитие инженерного образования в стране.

Минобрнауки в марте предложило новый порядок распределения бюджетных мест в вузах.

"Определение прогнозной потребности в подготовке кадров будет осуществляться в том числе на основе статистических данных, касающихся демографии и рынка труда, а также информации, представленной высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации", - информировало ведомство.

Валерий Фальков Минобрнауки
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