Помощник президента считает, что выпускники вузов смогут работать за рубежом после реформы

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Выпускники российских вузов сохранят возможность учиться и работать за рубежом со своими дипломами после введения новой системы высшего образования в России, так как признанные ООН уровни образования в ней остаются, сказал телеканалу "Россия 24" помощник президента Андрей Фурсенко.

"У нас, как я уже сказал, сохраняется многоуровневость. Это классификация ООН, и она никуда не делась. Поэтому люди, которые хотят работать на западе, хотят занимать какие-то места, должности (...) где-то требуется диплом бакалавра, где-то диплом магистра, где-то, что называется, PhD. И у нас есть определенные соответствия, есть международные договора, которые устанавливают эти соответствия со многими странами. Поэтому я думаю, что это и будет продолжаться", - заявил он.

Перечнем уровней образования ООН руководствуются в том числе организации в странах ЕврАзЭС, напомнил Фурсенко.

"Думаю, что нашим абитуриентам нужно готовиться к тому, к чему они готовились. В поступление в этом году вряд ли внесутся какие-то серьезные изменения. Другое дело, что некоторые ребята, возможно, в ходе обучения немножко поменяют не то, к чему они готовились, а то, как они будут называться после окончания вуза. Но это не является принципиальным вопросом для них, я думаю, сегодня. Они получат те знания, на которые они рассчитывали", - продолжил он.

По его словам, новая система позволит готовить в вузах специалистов, более ориентированных на практическое применение своих навыков. При ее внедрении важно также сохранить гибкость учебного процесса, возможность смены траектории обучения с учетом высокого запроса на междисциплинарность, отметил он.

Как сказал Фурсенко, "сегодня требование к квалификации людей все время растет, потому что слишком быстро все меняется, человеку трудно приспособиться, и зачастую человек, который начал учиться по какому-то направлению, в конце учебы оказывается, что это направление давно исчезло".

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил плавно вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием, чтобы срок обучения составлял от 4 до 6 лет. Он высказал мнение, что в сфере высшего образования "необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий".

На следующий день министр науки и высшего образования Валерий Фальков пообещал, что вузы под контролем его ведомства скоро подготовят и представят программы для новой системы обучения. Курировать реформу поручено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.