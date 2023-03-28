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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Четыре человека погибли при столкновении поезда с легковым автомобилем в Крыму

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Джанкойском районе Крыма, по предварительным данным, четыре человека, включая двух детей, погибли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе крымского главка МЧС.

"Столкновение пассажирского поезда №8 с автомобилем Skoda Octavia серебристого цвета (произошло - ИФ) на железнодорожном переезде на перегоне 1388 км. По предварительным данным, погибли двое взрослых и двое детей", - сказали в ведомстве.

В МВД по Крыму информацию об аварии подтвердили.

"По предварительным данным, в Джанкойском районе поезд "Санкт-Петербург - Севастополь" на железнодорожном переезде в районе с. Отрадное совершил столкновение с легковым автомобилем "Шкода". Количество пострадавших устанавливается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

По данным МЧС, авария произошла около 20:14. Для деблокирования пострадавших потребовалась помощь спасателей.

Движение железнодорожного транспорта приостановлено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Крым Джанкой МЧС МВД
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