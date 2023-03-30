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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Генпрокуратуру попросили признать нежелательным "СПИД фонд Элтона Джона"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что его комиссия попросила Генпрокуратуру признать нежелательной для страны деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций.

Он уточнил, что депутаты обратились в надзорное ведомство "по ряду зарубежных НПО, уличенных в пропаганде наркопотребления среди молодежи и лоббировании изменений в нашем законодательстве в сторону декриминализации наркотиков, например, литовской НПО "Евразийская ассоциация по снижению вреда", британской НПО "СПИД фонд Элтона Джона"".

По словам Пискарева, комиссия проводит "мониторинг подрывной деятельности против России" и продолжает "разработку мер противодействия наркотизации молодежи в соответствии с положениями Стратегии государственной антинаркотической политики".

Василий Пискарев Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом Генпрокуратура Госдума
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