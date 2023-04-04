Число пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге выросло до 40 человек

Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В результате произошедшего 2 апреля взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 40 человек, в том числе трое подростков, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 33 пострадавших.

В настоящее время на стационарном лечении в больницах Петербурга остаются 25 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, сообщили в министерстве.

Как сообщалось, 2 апреля кафе в центре Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

"По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины", - сообщал Следственный комитет России.

В понедельник стало известно, что следователи переквалифицировали уголовное дело об убийстве Татарского (Фомина) на статью о террористическом акте.