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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

При взрыве в кафе в Петербурге пострадали трое подростков

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали в том числе трое подростков, сообщили "Интерфаксу" в комитете по здравоохранению северной столицы.

"Среди пострадавших от взрыва в кафе трое подростков", - сказал собеседник агентства.

По данным комздрава, среди пострадавших 14-летний подросток, которого госпитализировали в больницу святой Ольги в состоянии средней степени тяжести на лор-отделение. Кроме того, пострадала 14-летняя девочка, госпитализированная в центр им.Раухфуса. Она находится в состоянии средней тяжести, накануне ей была проведена операция по удалению осколков. Также в центр им.Раухфуса доставлена 17-летняя девушка, она поступила в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказалась и после обследования была отпущена на амбулаторное лечение.

Всего от взрыва пострадали 33 человека, один погиб.

На стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, состояние 8 из них оценивается как тяжелое, остальных - как средней и легкой степени тяжести.

По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, позже следователи переквалифицировали его на статью о террористическом акте. По подозрению в причастности к совершению преступления задержана Дарья Трепова.

Хроника 02 – 04 апреля 2023 годаУбийство Владлена Татарского
Санкт-Петербург Больница святой Ольги Центр им.Раухфуса
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