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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Журналист WSJ Гершкович не жалуется на условия в СИЗО "Лефортово"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили арестованного по делу о шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово".

"Посетили Гершковича, жалоб на содержание в "Лефортово" у него нет", - сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

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В ОНК добавили, что американец "бодр, во время разговора много шутил".

В комиссии сообщили, что Гершкович находится в так называемой "карантинной" камере, она двухместная, но соседа у него пока нет. "Появиться сосед может лишь после получения отрицательного теста на наличие коронавируса", - пояснили в ОНК.

Питание у американца, по данным комиссии, "соответствует установленным нормам".

30 марта суд по ходатайству следствия отправил Гершковича в СИЗО до 29 мая. Журналисту вменили шпионаж (ст. 276 УК).

О его задержании сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Он был задержан в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения, говорилось в пресс-релизе.

The Wall Street Journal Эван Гершкович СИЗО Лефортово ОНК
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