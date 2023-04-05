Мосгорсуд снизил срок наказания экс-замглавы "Аэрофлота" Александрову

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд смягчил приговор бывшему заместителю гендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову, получившему ранее семь лет колонии общего режима за особо крупное мошенничество. Об этом сообщила "Интерфаксу" его адвокат Мария Корчагина.

"Апелляционная инстанция изменила приговор, назначив Александрову шесть лет лишения свободы", - сообщили Корчагина агентству в среду.

По словам адвоката, наказание также был смягчено троим другим фигурантам дела: экс-начальнице отдела взаимодействия с органами государственной власти "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой – с шести с половиной до пяти лет восьми месяцев колонии, адвокату Александру Сливко – с шести с половиной до пяти лет девяти месяцев, адвокату Дине Кибец – с шести до пяти с половиной лет лишения свободы.

Кроме того, уточнила Корчагина, всем осужденным суд апелляционной инстанции отменил назначенные по приговору штрафы в сумме от 650 до 900 тысяч рублей. Также, добавила адвокат, Мосгорсуд в снизил установленную по делу сумму ущерба - с 250 до 244 млн рублей.

Гагаринский суд Москвы 8 июля 2022 признал всех фигурантов виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК).

По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров организовал заключение со Сливко и Кибец договоров на оказание юридических услуг, работы по которым фактически исполнялись юристам самого "Аэрофлота".

Таким образом, заявляло следствие, у авиакомпании было похищено не менее 250 млн рублей.

Никто из фигурантов ни в суде, ни на следствии не признал вину.