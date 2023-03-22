Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Минобороны РФ заявили об отражении атаки дронов на Крым

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в среду отразили попытку трех дронов атаковать объекты в Севастополе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня с 4:00 до 5:56 была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ в среду.

Он отметил, что два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко.

"Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", - добавил министр обороны.

Ранее в среду об отбитой атаке сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, волной от взрывов беспилотников в некоторых зданиях выбило стекла. Люди при этом не пострадали.

Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генерал-майор Росгвардии арестован по обвинению в получении многомиллионных взяток

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

В параде в Москве 9 мая примут участие более 10 тысяч военнослужащих

В параде в Москве 9 мая примут участие более 10 тысяч военнослужащих

Дума приняла заявление о признании геноцидом народов СССР деяний немецко-фашистских захватчиков

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план Зеленского"

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план Зеленского"

Глава Калининграда Любивый ушел в отставку

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся
Военная операция на Украине

Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });