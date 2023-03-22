В Минобороны РФ заявили об отражении атаки дронов на Крым

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в среду отразили попытку трех дронов атаковать объекты в Севастополе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня с 4:00 до 5:56 была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ в среду.

Он отметил, что два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко.

"Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", - добавил министр обороны.

Ранее в среду об отбитой атаке сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, волной от взрывов беспилотников в некоторых зданиях выбило стекла. Люди при этом не пострадали.