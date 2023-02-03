Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму до особого распоряжения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности, введенный весной прошлого года на северо-востоке Крыма, будет действовать до принятия решения о его отмене, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Речь идет о городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

Как уточнил глава Крыма, также в соответствии с указом президента силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспортных средств через административные границы Крыма, организовать досмотр с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

Высокий уровень террористической опасности был введен в нескольких муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля прошлого года. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов, после этого продлевали примерно раз в две недели.

"Желтый" – это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный – "синий", высокий – "желтый" и критический – "красный".

В Крыму также действует режим среднего уровня реагирования.

Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Патрушев оценил дефицит кадров в российском авиапроме более чем в 14 тыс. человек

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

Финская Aii Corp вышла из числа совладельцев IT-группы "Цифра"

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва

ФАС помогла "Кругу добра" сэкономить 11 млрд рублей

В Кремле заявили, что СВО продолжается, потому что Донбасс пока не защищен до конца

Пандемия коронавируса

В РФ третий день подряд выявляют максимальное число заболевших COVID за сутки с октября

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });