Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму до особого распоряжения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности, введенный весной прошлого года на северо-востоке Крыма, будет действовать до принятия решения о его отмене, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Речь идет о городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

Как уточнил глава Крыма, также в соответствии с указом президента силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспортных средств через административные границы Крыма, организовать досмотр с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

Высокий уровень террористической опасности был введен в нескольких муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля прошлого года. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов, после этого продлевали примерно раз в две недели.

"Желтый" – это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный – "синий", высокий – "желтый" и критический – "красный".

В Крыму также действует режим среднего уровня реагирования.