Что произошло за день: суббота, 8 апреля

Ракета над Крымом, учения близ Тайваня и новые штрафы для Twitch и Wikimedia

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма в районе Феодосии. Обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет.

- Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня. Между тем в Конгрессе США заявляют, что Вашингтон готов отправить войска на Тайвань в случае вторжения КНР.

- Минюст США начал расследование утечки секретных документов Минобороны. Associated Press пишет, что в соцсетях были опубликованы документы, которые "содержат, по-видимому, подробную информацию о ходе поставок оружия и техники Украине с более точными сроками и количествами, чем США обычно предоставляют публично".

- Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента. Если вина организаций будет доказана, им придется заплатить до 4 млн рублей каждой.

- В Ингушетии задержан второй предполагаемый участник бандгруппы, причастной к обстрелам силовиков.