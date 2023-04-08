Что произошло за день: суббота, 8 апреля
Ракета над Крымом, учения близ Тайваня и новые штрафы для Twitch и Wikimedia
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма в районе Феодосии. Обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет.
- Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня. Между тем в Конгрессе США заявляют, что Вашингтон готов отправить войска на Тайвань в случае вторжения КНР.
- Минюст США начал расследование утечки секретных документов Минобороны. Associated Press пишет, что в соцсетях были опубликованы документы, которые "содержат, по-видимому, подробную информацию о ходе поставок оружия и техники Украине с более точными сроками и количествами, чем США обычно предоставляют публично".
- Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента. Если вина организаций будет доказана, им придется заплатить до 4 млн рублей каждой.
- В Ингушетии задержан второй предполагаемый участник бандгруппы, причастной к обстрелам силовиков.