Кремль назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что планируемое размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии - это ответ на приближение НАТО к границам России.

"НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО, это движение в обратную сторону", - сказал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. На брифинге его попросили прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах Москвы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.

"Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы обеспечить ее", - отметил представитель Кремля.

По его словам, данное решение руководства России и Белоруссии призвано сбалансировать соотношение сил в Европе.

"И каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, (Россией принимаются меры) для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте", - отметил Песков.

Ранее генсек НАТО заявил, что нельзя доверять России и ее обещаниям после того, как было принято решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. А между тем за несколько дней до принятия этого решения в совместной российско-китайской декларации было объявлено, что стороны воздержатся от размещения ядерного оружия вне своих территорий, отметил Столтенберг.