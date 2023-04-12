Минпромторг ждет удвоения доли отечественных производителей электроники в России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Отечественные производители радиоэлектроники в 2023 году могут удвоить долю на внутреннем рынке, сейчас Россия осваивает выпуск технологического оборудования для отрасли, сообщил в Совете Федерации вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объёме этого ещё, конечно, недостаточно, но ставим задачу к 2030 году нарастить своё присутствие до 70%", - заявил он.

Мантуров подчеркнул, что власти сделают стратегический акцент на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции.

"Для этого осваиваем производство технологического оборудования для литографии, травления и выращивания кристаллов, увеличиваем выпуск специальных материалов и высокочистых газов, разрабатываем системы автоматизированного проектирования и программное обеспечение для отечественной электронной компонентной базы", - отметил вице-премьер.

В Минпромторге не уточнили, какова сейчас доля отечественных производителей радиоэлектроники на российском рынке .