Правительство утвердило перечни материалов и электроники для налоговых льгот

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечни материалов и технологий, а также список готовой электронной продукции, производители и разработчики которых смогут воспользоваться льготами по страховым взносам и налогу на прибыль в рамках комплекса мер поддержки отечественной радиоэлектронной отрасли, говорится в сообщении на сайте правительства.

Организации и предприятия, которые специализируются на разработке и производстве продукции, вошедшей в утвержденные перечни, смогут платить налог на прибыль по ставке в 3%. Для них также предусмотрен льготный тариф страховых взносов - 7,6%, уточняется в сообщении.

В перечень технологий вошли 59 позиций, в том числе производство полупроводниковых пластин с кристаллами, инерциальных микроэлектромеханических систем, создание волоконно-оптических кабелей, технологии лазерной сварки кварцевого стекла и пьезоэлектрических генераторов. Также в него включены более 30 видов материалов, среди которых рутений в виде порошка, золотые и серебряные припои, оксиды и гидроксиды хрома и меди, аммиак и прочие.

"Микроэлектроника, созданная с использованием этих материалов и технологий, необходима для широкого спектра продукции: от автомобилей, самолётов и космических аппаратов до бытовой техники", - отмечается в сообщении.

В перечне электронной продукции - 18 позиций. В него вошли в том числе смарт-карты, компьютеры, кассовые терминалы с возможностью передачи данных, жидкокристаллические телевизоры, видеокамеры.

"Указанные меры поддержки - часть так называемого налогового манёвра 2.0, разработанного для стимулирования развития отечественной радиоэлектронной отрасли в условиях внешних ограничений. Изменения в часть вторую Налогового кодекса были приняты в июле 2022 года", - отмечается в сообщении.

В июле в Налоговый кодекс были внесены изменения, позволяющие российским радиоэлектронным предприятиям из специального реестра платить пониженные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам. Теперь в него будут входить, в том числе, и отечественные производители, а не только разработчики.

При этом в реестре больше не должны находиться организации с иностранным контролем. "Вводится важное требование: в этом реестре больше не должны находиться организации с иностранным контролем", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, принятые правительством решения помогут дополнительно простимулировать развитие отрасли и формирование собственных компетенций.

"Всё это позволит расширить выпуск собственной радиоэлектроники на фоне введенных запретов на импорт и повысить ее конкурентоспособность", - сказал Мишустин.