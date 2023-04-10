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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Туроператоры по внутреннему туризму просят отсрочки подключения к электронной путевке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Туроператорам по внутреннему туризму будет сложно в установленные правительством сроки подключиться к системе электронной путевки, поэтому в Российском союзе туриндустрии надеются, что этим компаниям дадут отсрочку до середины 2024 года, сообщил президент РСТ Илья Уманский.

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"Многие наши замечания и предложения были учтены и вошли в утвержденное постановление о правилах функционирования электронной путевки. Разработчик системы внесет в нее все необходимые изменения, и туротрасль сможет в полноценном режиме тестировать и взаимодействовать по передаче этих данных в автоматическом или ручном режиме", - сказал он через пресс-службу союза.

По словам Уманского, туроператоры также надеются, что будет реализовано предложение министра экономического развития Максима Решетникова об отсрочке наступления ответственности за невнесение данных в систему для туроператоров по внутреннему туризму.

"На внутреннем рынке работает более 4 тыс.ячи компаний, а на выездном - примерно 300. При этом выездные компании - это, как правило, крупные туроператоры, так что им будет на порядок легче подключиться к системе. А вот подключение нескольких тысяч компаний, работающих на внутреннем рынке, меньших по размеру и предоставляющих часто специфический продукт, как, например, речные круизы или автобусные туры, будет более сложным процессом. Им нужно дополнительное время", - объяснил президент РСТ.

Кроме того, по его словам, электронная путевка создавалась для учета туристов, выезжающих за рубеж, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций можно было своевременно их вывезти. На внутреннем рынке, по словам Уманского, такой необходимости нет.

Правительство на прошлой неделе приняло постановление о порядке функционирования единой информационной системы "Электронная путевка", оно вступает в силу 1 сентября. В соответствии с ним турагентства и туроператоры по внутреннему, въездному и выездному туризму должны направлять все данные о параметрах проданных туров в информационную систему не позднее 15 числа следующего после продажи месяца. Среди этих данных - персональная информация о туристах, сроки и направление поездки, вид транспорта, размещения, полная стоимость тура и т.п.

Илья Уманский РСТ правительство Максим Решетников Минэкономразвития
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