Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Туроператоры считают, что система технически не готова

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии направил в Ростуризм письмо с просьбой отложить введение электронных путевок с 1 сентября как минимум на полгода из-за технической неготовности системы к подключению, но в Ростуризме не увидели оснований для такой отсрочки.

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о туризме, которые обяжут туроператоров вносить сведения обо всех проданных турах в единую информационную систему электронных путевок. Как сообщил в письме на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой врио президента РСТ Андрей Уманский, у туроператоров нет информации о возможности подключения и работы в данной системе.

"15 августа Ростуризм опубликовал проект постановления правительства ОФ "Об утверждении правил функционирования единой информационный системы электронных путевок", согласно которому правила функционирования системы вступают в силу 1 марта 2023 года. Следовательно, туроператор с 1 сентября 2022 года обязан вносить сведения в отсутствующую систему с неутвержденным регламентом работы", - говорится в тексте письма, которое есть в распоряжении "Интерфакса".

Уманский также напомнил, что в Госдуму внесен законопроект о введении административной ответственности за нарушение туроператором или турагентом порядка и сроков формирования электронной путевки, когда его примут, туроператорам будут грозить штрафы в размере до 1 млн рублей.

"Наличие неопределенности и несогласованности в отношении сроков вступления в силу нормативно-правовых актов, касающихся регулирования электронных путевок, создает напряженность среди участников рынка.... В этой связи, а также учитывая сложную ситуацию на туристическом рынке полагаем целесообразным... перенести срок вступления закона в силу на 2024 год или как минимум с 1 марта 2023 года", - попросили в РСТ.

В Ростуризме в этом не видят неоходимости.

"Мы понимаем, что любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность в комфортном режиме адаптироваться к новым правилам. Именно поэтому в законе об электронной путевке предусмотрен переходный период - с 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему, при этом в течение полугода, до 1 марта 2023 года, туроператоров в сфере выездного туризма не будут привлекать к ответственности в случае не передачи данных в систему. А для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года", - сообщили в агентстве "Интерфаксу".

Там подчеркнули, что переходный период специально вводится для того, чтобы туроператоры смогли "обкатать" систему на практике.

"Ряд крупных туроператоров уже пользовались системой на этапе тестирования. Исходя из этого, пока мы не видим оснований для переноса срока вступления в силу закона об электронной путевке", - заявили в пресс-службе ведомства.

"Электронная путевка" - система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Туроператор должен вводить в единую информационную систему электронных путевок сведения из договоров о реализации туристского продукта по итогам каждого месяца, не позднее 15-го числа следующего месяца. Компаниям будет запрещено работать без передачи данных в эту систему.

В Ростуризме ранее объясняли, что благодаря новой системе конечный пользователь по уникальному номеру путевки сможет пройти и убедиться, что приобретенный им турпродукт есть в системе, что он продан по определенной цене туроператором, который находится в реестре туроператоров, и состоит из определенных частей.