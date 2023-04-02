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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

При обстреле Мелитополя пострадали шесть человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек получили различные травмы при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ утром в воскресенье, сообщили журналистам в экстренных службах Запорожской области.

"По уточненной информации, число пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести человек", - сказал представитель служб.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате попаданий украинских снарядов в жилые дома Мелитополя. Также повреждены объекты локомотивного депо и газовая труба.

Мелитополь Запорожская область ВСУ
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