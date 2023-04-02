При обстреле Мелитополя пострадали шесть человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек получили различные травмы при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ утром в воскресенье, сообщили журналистам в экстренных службах Запорожской области.

"По уточненной информации, число пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести человек", - сказал представитель служб.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате попаданий украинских снарядов в жилые дома Мелитополя. Также повреждены объекты локомотивного депо и газовая труба.