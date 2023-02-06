Депутаты доработали законопроект об электронных талонах на выезд автотранспорта из РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты доработали законопроект о необходимости получать электронные талоны на выезд из РФ. С 1 сентября 2023 года правительство сможет устанавливать перечень автомобильных пунктов пропуска (АПП), проезд через которые будет возможен только после резервирования даты и времени, а также перечень автодорог, примыкающих к таким АПП, проезд по которым на грузовом транспорте будет возможен после резервирования даты и времени.

Итоговый текст поправок (N183815-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Перечень пунктов пропуска

Согласно доработанному документу, правительство сможет определять перечень АПП через границу РФ, проезд через которые будет возможен только после предварительного резервирования. "Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ", - говорится в тексте.

Перечень автодорог

Кроме того, правительство наделяется правом установить перечень автодорог, примыкающих к таким АПП, где будет применятся резервирование даты и времени, здесь уточняется, что речь идет о грузовых транспортных средствах, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.

Поправка внесена в закон об автомобильных дорогах.

"Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ, а также перечень участков автомобильных дорог, примыкающих к таким автомобильным пунктам пропуска, в отношении которых применяется порядок проезда транспортных средств, предусмотренный статьей 30.1 настоящего Федерального закона", - говорится в поправке.

Согласно ранее принятому постановлению правительства РФ участками автомобильных дорог на подъездах к автомобильным пунктам пропуска признаются участки, примыкающие к АПП со стороны РФ и со стороны государственной границы, не превышающие по протяженности 1 км каждый.

Новая статья

Новая статья 30.1 закона об автомобильных дорогах в предложенной депутатами редакции регулирует проезд по автомобильным дорогам грузовых транспортных средств, используемых для международных перевозок, для пересечения границы РФ. Согласно поправкам, проезд грузовиков по участкам автомобильных дорог в направлении АПП через границу РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ. Уточняется, что порядок резервирования даты и времени прибытия грузовых транспортных средств к пункту контроля должен предусматривать резервирование с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов. В более ранней версии законопроекта новый порядок проезда по автодорогам в направлении АПП на границах РФ распространялся не только на грузовики, но и на проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранным гражданам.

В тексте уточняется, что правительство РФ вправе с 1 сентября 2023 года по 31 декабря принимать решения, предусматривающие особенности применения порядка проезда грузовых транспортных средств, используемых в международных автомобильных перевозках по дорогам, примыкающим к АПП на границе РФ, при этом данные решения будут применятся до 1 марта 2024 года.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 7 февраля.

Минтранс РФ ранее заявлял, что цель законопроекта об электронных очередях - упорядочивание движения грузового автотранспорта. "Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться (увеличиваться либо уменьшаться) с учетом создания необходимой инфраструктуры", - сообщали ранее в министерстве.

Там подчеркнули, что резервирование даты и времени в очереди будет осуществляться бесплатно с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Для ожидания зарезервированного времени законопроектом предусмотрено создание соответствующих зон ожидания для транспорта. Министерство планирует утвердить требования к таким зонам.

До этого, в середине января, о начале внедрения единой системы электронного бронирования очереди на российских МАПП сообщал концерн "Телематика" (ранее - "Национальные телематические системы", НТС). Разработчиком решения является его "дочка" - ООО "СофтТелематика".

Первый электронный пункт пропуска, как отмечала компания, уже начал работу на российско-литовском таможенном переходе МАПП "Чернышевское". Планируется масштабировать технологию на остальные МАПП по стране. Их больше сотни.

"Километровые очереди из автомобилей на границах исчезнут в ходе распространения применения системы водителями. Заблаговременная регистрация не только повысит комфорт прохождения границы, но и сократит время ожидания на МАПП минимум на 25%, так как все будут приезжать к назначенному часу", - цитировала пресс-служба концерна гендиректора "СофтТелематики" Дмитрия Казаринова.

Услуга по формированию электронной очереди на погранпереходах будет предоставляться бесплатно для физических и юридических лиц, отмечали в компании. После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт "Госуслуги" или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.

"Телематика" - международный разработчик и российский лидер решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки.

Среди проектов концерна - создание и запуск госсистемы "Платон", интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на ЦКАД (система безбарьерной оплаты "Свободный поток") и строящейся автомагистрали М-12, беспилотные коридоры для грузовиков на трассе М-11, а также десятки проектов ИТС в российских регионах.