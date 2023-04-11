Возобновлена работа Керченской паромной переправы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу во вторник после остановки в понедельник из-за сильного ветра, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 13:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Работа переправы была остановлена в понедельник вечером из-за усиления ветра до 17 м/с, тогда как паромы могут ходить при ветре до 15 м/с.

Ранее в понедельник переправа прекращала работу также из-за тумана.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.