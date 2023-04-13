Инвестиции госкомпаний в российское ПО в 2022-2024 гг. превысят 922 млрд рублей

Фото: Аппарат вице-премьера

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное программное обеспечение (ПО) в 2022-2024 годах составят более 922 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг на конференции Data Fusion.

Он отметил, что создаваемое промышленное ПО (в том числе - общесистемное) практически полностью замещает, а во многом и превосходит существующее иностранное ПО.

"Нет сомнений, что в нашей стране функционируют конкурентоспособные цифровые решения мирового масштаба. Сейчас их необходимо готовить к экспорту и делать это через институт "цифровых атташе", - сказал Чернышенко.

Он также отметил, что сегодня в России насчитывается около 23 тысяч ИТ-компаний, в 2022 году их прирост составил более 70%.