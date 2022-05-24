МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Сергей Генин перед оглашением приговора в Ленинском районном суде Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - МЧС России подало апелляцию на приговор пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина, которые были признаны виновными по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

В жалобе министерство выразило несогласие с приговором, сообщил замглавы этого ведомства Алексей Серко.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети. Многие погибшие оказались заблокированы в кинозале.

В октябре 2021 года Заводский суд Кемерова приговорил к пяти годам колонии начальника пожарного караула Сергея Генина, участвовавшего в тушении пожара. Руководитель тушения на месте Андрей Бурсин получил шесть лет колонии.

Также различные сроки получили бывший гендиректор компании-собственника "Зимней вишни", управляющая и техдиректор ТРЦ, охранник, сотрудник и глава компании, которая обслуживала в ТРЦ пожарную сигнализацию. Фигуранты дела были признаны виновными по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении требований противопожарной безопасности и халатности.

Комментируя приговор, в СКР отмечали, что следствие установило конкретные недочеты в действиях некоторых пожарных.

Генина обвинили в халатности, так как, по мнению следствия, он не послушал очевидца Александра Ананьева, который во время пожара в ТЦ сказал ему, как якобы быстрее пройти к людям на четвертом этаже здания, а направился за работником торгового центра. Генин со своим звеном вынесли из горящего здания человека, других спасенных на пожаре в "Зимней вишне" не было.

Андрея Бурсина обвинили в неправильном управлении тушением на месте и в том, что разведка пожара не была проведена должным образом. Находясь в СИЗО, Бурсин пытался покончить с собой, после чего попал в психбольницу.

За обоих сотрудников МЧС заступалось и до суда, отмечая, что их решения по итогам разбора были признаны адекватными.

Петиция на Change.org с требованием освободить Генина набрала больше 73 тысяч подписей.