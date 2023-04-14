Работа паромов на Керченской переправе временно остановлена

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе прекращено на время в пятницу из-за обслуживания причала в порту "Кавказ" (Краснодарский край), сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в 11:10 работа паромной переправы приостановлена по техническим причинам (проведение технического обслуживания причала в порту "Кавказ")", - говорится в сообщении.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.