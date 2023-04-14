Российские военные завершили обучение белорусских ВВС работе с Су-25 и спецбоеприпасами

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что завершило обучение белорусских военных эксплуатации штурмовиков Су-25.

"В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25", - говорится в пресс-релизе.

Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. На занятиях были освоены новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов.

"Программа подготовки освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме. Полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства", - отметили военные.

4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации получила способность наносить удары ядерными боеприпасами.

"Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он тогда.

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, Россия передала республике ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

19 декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей") и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин не исключил, что в Белоруссии появится стратегическое ядерное оружие.

"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", - заявил он.