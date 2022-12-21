Дума запретила банкам использовать иностранные мессенджеры в работе с клиентами

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который с 1 марта 2023 года запретит банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам ряда информации.

Это предусмотрено поправками, которые в законопроект № 141597-8 о классифайдах внесли депутаты Антон Горелкин и Александр Хинштейн.

Принятые поправки предполагают, что с марта банки и некредитные финансовые организации (профучастники рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФы, депозитарии и.т.д.) не смогут при предоставлении услуг использовать принадлежащие иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам информационные системы или программы, которые предназначены для обмена электронными сообщениями "исключительно между пользователями этих информационных систем" (мессенджеры - ИФ).

Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные россиян, для передачи данных о переводах денежных средств при безналичных расчетах. Под запрет также подпадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей и или сведений о счетах и вкладах граждан России в банках.

Запрещается использование иностранных мессенджеров для проведения разного рода форм безналичных расчетов.

Под действие запрета также подпадут компании с участием государства выше 50%, участники национальной платежной системы. Будет также запрещено передавать информацию через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.

Перечень мессенджеров подготовит и разместит на своем сайте Роскомнадзор.