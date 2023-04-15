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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Что случилось этой ночью: суббота, 15 апреля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Макрон утвердил вызвавшую протесты во Франции пенсионную реформу. В Париже снова начались столкновения демонстрантов с полицией.

- Запуск американского корабля с россиянином Гребенкиным намечен на февраль 2024 г. Об этом сообщило NASA.

- Музыкант Семен Слепаков и фонд Карнеги пополнили реестр иноагентов. Реестр на сайте Минюста обновился вечером в пятницу.

- Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

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