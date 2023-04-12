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Минобороны заявило о разработке закона о цифровизации воинского учета больше двух лет

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили, что работа над законопроектом о цифровизации воинского учета в РФ шла более двух лет.

"Что хотел бы я тоже особо подчеркнуть – законопроект с историей. Работали над ним более двух лет. Законопроект современный, и основной его смысл заключается в том, чтобы сделать жизнь гражданина Российской Федерации в плане постановки на воинский учет более комфортной", - сказал в среду в Совете Федерации заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Многие данные можно предоставлять в военные комиссариаты удаленно, без фактического пребывания, в том числе, и появление оснований для отсрочек от призыва на военную службу. Например, гражданин Панков поступил в вуз, у него есть возможность удаленно направить эти данные в единый реестр воинского учета, и ему автоматически, без его явки, предоставляется отсрочка", - сказал Панков.

"Мне кажется абсолютно неправильно, беспринципно говорить о правах без ответственности гражданина, что ущемляются какие-то права. Но давайте мы всё-таки в равной мере говорить и об исполнении обязательств, обязанностей, в том числе конституционных обязанностей. Конституция Российской Федерации предусматривает и возможность ограничения определенных прав граждан Российской Федерации, если это касается вопросов обороны страны", - сообщил Панков.

"Какие-либо меры ограничительного характера наступают только тогда, когда гражданин получил уведомление – письменное или электронное. Можно много фантазировать, где он проживает, в каких условиях, но, если он не получил уведомление – не о чем и говорить. Наконец, а никаких санкций и не вводится, сохраняется статус-кво. Предусматриваются ограничительные меры: если ты незаконопослушный гражданин, то в отношении тебя могут быть введены ограничительные меры", - сказал Панков, реагируя на выступление сенатора Людмилы Нарусовой.

Закон об электронных повестках

Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о цифровизации воинского учета в РФ.

Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг. Кроме того, вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

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При этом отмечается, что повестки, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.

Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

В случае если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, гласит документ.

Также предусматривается, что гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получивший повестку военного комиссариата после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат, либо через портал Госуслуг.

Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата во время проведения призыва, обязан в течение двух недель со дня начала следующего призывного периода лично явиться в военкомат для сверки данных.

Минобороны
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