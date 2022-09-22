"Аэрофлот" вернет деньги мобилизованным россиянам, купившим билеты до 21 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" планирует возвращать деньги мобилизованным гражданам РФ, которые приобрели авиабилеты до 21 сентября 2022 года, вернуть деньги смогут и путешествующие с ними члены семьи. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету. ПАО "Аэрофлот" признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки", - говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, для возврата денег необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора, и возврат денежных средств: повестка, мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние, документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учете и др.

"При предъявлении иных документов решение о возврате денежных средств будет приниматься при обращении по месту приобретения авиабилета", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

В компании добавили, что вернуть деньги за свои авиабилеты смогут не только сами мобилизованные граждане, но и те пассажиры, которые планировали путешествовать вместе с ними. Среди них – члены семьи, следующие совместно на одном рейсе с гражданином, при предъявлении документов, подтверждающих родство; члены семьи, не следующие совместно c мобилизованным, при предъявлении документов, подтверждающих родство, а также пассажиры, оформленные с попадающим под призыв в одном бронировании (за исключением групповых бронирований).

"Если пассажир (гражданин), призванный в ходе частичной мобилизации, убыл по месту службы и не может лично обратиться для проведения вынужденного возврата денежных средств, возврат возможно произвести третьему лицу при предъявлении вышеуказанных документов или их копий, а также доверенности* на получение денежных средств по перевозочному документу пассажира", - пояснили в "Аэрофлоте".

Если у пассажира, который купил авиабилет на официальном сайте или через контакт-центр ПАО "Аэрофлот", лично не получится обратиться в офис продаж авиабилетов, то запрос на возврат денежных средств возможно оставить через форму обратной связи на сайте перевозчика с приложением вышеуказанных документов.