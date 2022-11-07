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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

ЦБ РФ рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг поддержать мобилизованных клиентов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии, сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ.

Рекомендации, направленные профучастникам, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией.

Регулятор предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения.

Клиенты должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 года. Она может быть оказана на период мобилизации плюс 30 дней.

Клиринговым организациям рекомендовано вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов.

Профучастникам также рекомендуется информировать всех клиентов о том, как следует действовать в случае мобилизации, чтобы минимизировать возможные убытки по инвестиционным счетам.

ЦБ РФ
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