Совет по кодификации при президенте не поддержал запрет усыновления в недружественные страны

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Совет по кодификации при президенте рассмотрел законопроект о запрете усыновления российских детей-сирот гражданам недружественных государств и не поддержал его, сообщила пресс-служба председателя совета, депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

На заседании были приведены данные Минпросвещения о том, что иностранцы в 2022 году взяли в семьи 57 российских детей, в том числе 43 ребенка уехали в Италию, пятеро - в Германию, еще пятеро - во Францию, один - в Аргентину, один - в Финляндию и еще двое - в страны СНГ.

Со ссылкой на то, что "законопроект затрагивает интересы незначительной по количеству группы несовершеннолетних граждан, а его принятие не повлияет на ситуацию, сложившуюся в сфере устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Совет не поддержал инициативу.

Законопроект №174451-8, внесенный в Госдуму пятью депутатами в августе 2022 года, сейчас находится на стадии рассмотрения в первом чтении. Его авторы - Леонид Слуцкий, Борис Чернышов, Дмитрий Певцов, Нина Останина и Яна Лантратова.

Они предложили изменить Семейный кодекс и установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России. В список недружественных входят 49 государств, в том числе все страны Евросоюза, США и Великобритания.

Совет отметил, что Россией заключены три двусторонних договора о сотрудничестве в области усыновления детей: с Италией, Францией и Испанией, "однако законопроект не говорит о дальнейшем действии данных международных договоров, о возможном прекращении или приостановлении их действия".

Дополнительной проработки требует вопрос о запрете на передачу детей в семьи родственников, являющихся гражданами "недружественных" государств, считают эксперты Совета.

"Согласно Семейному кодексу, при наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право предоставлено родственникам ребенка независимо от их гражданства. Включение родственников-иностранцев в число лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями российских детей, повлечет за собой нарушение права ребенка на сохранение своих семейных связей, права жить и воспитываться в родной семье", - отметил Крашенинников.

Он считает, что также особого внимания заслуживает вопрос, связанный с запретом передачи детей в семьи граждан Украины. Крашенинников привел данные МЧС России, по которым с февраля по ноябрь 2022 года в Россию прибыло свыше 4,5 миллионов украинских граждан. "Многие из них приобретают российское гражданство в упрощенном порядке, однако по объективным и понятным причинам этот процесс не может завершиться в ближайшее время. Принятие законопроекта повлечет за собой ограничение прав всех украинских граждан, законно проживающих или пребывающих на территории России", - сказал Крашенинников.

"Рассматриваемый сегодня законопроект Совет не поддерживает", - говорится в заключении.