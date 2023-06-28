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Ближайшим родственникам сирот планируют дать приоритетное право стать их опекунами

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправки о преимущественном праве ближайших родственников детей-сирот становиться их опекунами, сообщила пресс-служба Думы в среду.

"Правильно при рассмотрении законопроекта в первом чтении принять постановление, в котором будет обозначено, что ко второму чтению мы вернемся к этому вопросу и закрепим данные нормы как нормы прямого действия в законе", - процитировали в пресс-службе слова Володина с заседания Совета Думы.

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Председатель Думы поручил комитету по вопросам семьи, женщин и детей подготовить проект постановления Госдумы, а также проработать соответствующие поправки ко второму чтению, сообщили в пресс-службе.

Согласно предложению спикера Госдумы ближайшие родственники детей-сирот - бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры и другие близкие должны получить преимущественное право стать опекуном ребенка, без дополнительных требований к жилищным условиям, без обязательного психологического тестирования и прохождения подготовки к опекунству, отметили в пресс-службе.

"Речь идет о защите прав детей. Мы обсуждали эту тему с Михаилом Владимировичем Мишустиным в ходе отчета правительства. Если посмотреть внесенный правительством законопроект, то он ставит близких родственников - бабушек, дедушек - в общий список лиц, кому для оформления опеки необходимо проходить психологическое тестирование, подготовку к опекунству, иметь соответствующие жилищные условия. В случае, если жилищные условия стесненные, они могут не получить право на опекунство, и ребенок поедет в детский дом. Это недопустимо", - привели слова Володина в пресс-службе.

Поправки предлагается внести в правительственный законопроект о дополнительных требованиях к будущим опекунам детей-сирот.

Госдума Вячеслав Володин
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