Депутаты одобрили крупные штрафы за нарушения закона Димы Яковлева

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправки об административных штрафах в размере от 5 тысяч до 100 тысяч рублей за нарушения запретов, введенных так называемым законом Димы Яковлева.

Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России" (272-ФЗ) запрещает въезд и предусматривает арест активов граждан США, причастных к нарушению прав человека или преступлениям против граждан России. Также он запрещает передавать российских детей в США на усыновление.

В одобренных поправках говорится, что за нарушение этих запретов штраф для граждан составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - работников аппаратов избирательных комиссий - дисквалификацию сроком на один год, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Поправки вносят изменение в статью 20.33 КоАП.

2 июня правительство внесло в Думу законопроект о расширении положений закона Димы Яковлева на любых иностранцев, а не только граждан США. Поправки правительства не затрагивают ограничения на усыновление российских сирот.