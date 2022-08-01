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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В Думе предложили запретить усыновление детей гражданами недружественных стран

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект закона о запрете усыновления и передачи под опеку российских детей-сирот гражданам из недружественных иностранных государств.

Соответствующая инициатива (№174451-8) размещена в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Так, законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ.

При этом предложенный законопроектом подход – когда не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка к перечню иностранных государств, утверждаемому правительством РФ – позволяет в будущем, если, страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, снять соответствующий запрет без внесения изменений в Семейный кодекс, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, авторы обращают внимание на то, что законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления и не исключает партнерства с иностранными государствами по всем вопросам, касающимся детей, которые уже переданы на усыновление в иностранные государства.

Автором инициативы стала группа депутатов от четырех думских фракций, в частности, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), Дмитрий Певцов ("Новые люди").

Госдума
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