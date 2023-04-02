Семеро жителей Курской области пострадали при обстреле ВСУ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ранении семерых жителей области, в том числе троих детей при обстреле приграничной территории со стороны Украины.

"Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ. Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор отметил, что в Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших.

Накануне Старовойт также сообщал об обстреле приграничной территории региона с украинской стороны, было нарушено энергоснабжение в трех населенных пунктах.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Курской области действует с 11 апреля прошлого года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.