Около семи тысяч человек заболели COVID-19 за сутки в России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 030 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 958 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 13,5%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах России, снижение - в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 7 116 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 86.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 33 умерших.

Выздоровели за сутки 7 414 человек, или на 0,1% больше в сравнении с 21 апреля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 803 875 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 041 умерший и 22 196 590 выздоровевших.