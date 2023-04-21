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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Суточный прирост COVID-19 в России составил 7116 новых случаев

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 7 116 новых случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией. Днем ранее суточный прирост заболеваемости составил 7041 случай.

За сутки госпитализировали 1108 пациентов с COVID-19, это на 4,1% больше, чем днем ранее. Число госпитализаций выросло в 32 регионах, снизилось - в 38.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 33 человек, накануне сообщалось о 35 умерших.

В Москве прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 977 новых случаев, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф". Накануне сообщалось об 1 075 заболевших.

Госпитализированы 120 человек. Выздоровели 893 пациента. Умерли восемь заболевших, днем ранее сообщалось о семи умерших.

Хроника 09 января 2020 года – 21 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
Москва
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