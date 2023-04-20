Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Волна нового варианта коронавируса ожидается в России в конце мая

Волна нового варианта коронавируса ожидается в России в конце мая
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Всплеск "Арктура", нового варианта коронавируса, ожидается в России в конце мая, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"Мы видим риски дальнейшего подъема (заболеваемости - ИФ) к концу мая, поскольку начнется каникулярный период, а потом все соберутся. И этот всплеск может быть", - сказала Попова на брифинге в Саратове.

По ее словам, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре подтвержденных случая "Арктура".

В РоссииВ РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"Читать подробнее

"Ничего неожиданного. Это новый геновариант, новая мутация уже известного "омикрона" внутри этого варианта. Идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну. И там сегодня почти 90% вновь заболевающих каждый день - это люди, инфицированные именно "Арктуром", - отметила Попова.

"К его особенностям, которые уже описаны, а этот вирус достаточно недавно появился, относится очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию, и, скорее всего, к развитию заболевания", - пояснила глава Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, коллеги из Индии и тех стран, где появляются единичные случаи "Арктура", пока не описывают более тяжелого течения болезни, чем при "омикроне".

Попова назвала еще одну особенность "Арктура" - по данным зарубежных ученых, он умеет "обходить" сформировавшийся ранее иммунитет.

"Но мы готовы, вся система здравоохранения РФ готова к дополнительному напряжения и перегрузкам", - заключила Попова.

Хроника 09 января 2020 года – 20 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
Анна Попова РФ Роспотребнадзор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-замминистра культуры РФ арестована по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-замглавы Минкультуры РФ задержана по делу о хищениях по программе "Пушкинская карта"

"Почта России" начинает выдавать в своих отделениях товары, купленные на Ozon

Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ в 2022 году сократилась на 20%

Выручка российской "дочки" UnionPay по РСБУ в 2022 году сократилась на 20%

Что произошло за день: среда, 19 апреля

Парад Победы на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано

Минтранс РФ ожидает роста цен на авиабилеты в 2023 году в пределах инфляции

Минтранс РФ ожидает роста цен на авиабилеты в 2023 году в пределах инфляции

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии военных добровольцев

Всех горняков эвакуировали из шахты "Распадская" в связи с пожаром

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });