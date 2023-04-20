Волна нового варианта коронавируса ожидается в России в конце мая

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Всплеск "Арктура", нового варианта коронавируса, ожидается в России в конце мая, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"Мы видим риски дальнейшего подъема (заболеваемости - ИФ) к концу мая, поскольку начнется каникулярный период, а потом все соберутся. И этот всплеск может быть", - сказала Попова на брифинге в Саратове.

По ее словам, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре подтвержденных случая "Арктура".

"Ничего неожиданного. Это новый геновариант, новая мутация уже известного "омикрона" внутри этого варианта. Идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну. И там сегодня почти 90% вновь заболевающих каждый день - это люди, инфицированные именно "Арктуром", - отметила Попова.

"К его особенностям, которые уже описаны, а этот вирус достаточно недавно появился, относится очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию, и, скорее всего, к развитию заболевания", - пояснила глава Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, коллеги из Индии и тех стран, где появляются единичные случаи "Арктура", пока не описывают более тяжелого течения болезни, чем при "омикроне".

Попова назвала еще одну особенность "Арктура" - по данным зарубежных ученых, он умеет "обходить" сформировавшийся ранее иммунитет.

"Но мы готовы, вся система здравоохранения РФ готова к дополнительному напряжения и перегрузкам", - заключила Попова.