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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Генпрокурор раскритиковал работу следствия за избыточность процедур и непрофильные задачи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов заявил о системных проблемах в работе следствия и дознания в России. Он поднял эту тему, выступая в ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Оценивая результаты деятельности органов расследования, вынужден вновь констатировать наличие системных проблем. К сожалению, сегодня работа дознавателя и следователя лишь отчасти связана со сбором доказательств и изобличением преступников", - сказал он.

По его словам, в работе следствия "чересчур много избыточных процедур и непрофильных задач".

"В результате безлимитных сроков расследования утрачиваются не только доказательства, порой и сам его смысл", - считает генпрокурор.

По его данным, в 2022 году за истечением сроков давности прекращено 8,5 тысячи преступлений, виновные лица по которым были установлены.

Краснов заявил, что с учетом криминологических прогнозов в 2023 году прокуроры скоординируют усилия правоохранительных органов на принятие дополнительных мер по противодействию киберпреступлениям, особенно в организованных формах, а также незаконному обороту наркотиков и оружия, в том числе перемещённых из зоны СВО.

Игорь Краснов СКР Генпрокуратура
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