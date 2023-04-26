В 2022 году в России зарегистрировано 13 терактов с участием несовершеннолетних

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В 2022 году в России было зарегистрировано 127 террористических актов, 13 из них - с участием несовершеннолетних, сообщил в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов и отметил, что борьба с вовлечением молодежи в экстремистскую и иную противоправную деятельность остается для прокуроров приоритетом.

По его словам, в 2022 году страна также "сталкивалась с открытым вмешательством во внутреннюю политику, попытками извне повлиять на общественные настроения и политические процессы".

"С целью посеять панику и дестабилизировать обстановку жителям всех субъектов массово рассылались ложные сообщения о террористических актах",- отметил генпрокурор.

Он напомнил, что в минувшем году признаны нежелательными 23 иностранные и международные неправительственные организации, деятельность еще 17, признанных экстремистскими и террористическими, полностью запрещена.

"Ежедневный мониторинг сети Интернет позволил выявить публикации с противоправным контентом более чем на 180 тысячах интернет-страниц, все они по нашим требованиям заблокированы. Прекращено вещание ряда теле- и радиоканалов, распространявших откровенные "фейки" и другую противоправную информацию", - сообщил Краснов.

Он отметил, что "наращивания попыток совершения терактов киевским режимом на территории нашей страны исключить невозможно". В связи с этим, продолжил генпрокурор, принимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов должны быть максимально усилены.

"В первую очередь, на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, пунктах размещения вынужденных переселенцев. Соответствующие меры реагирования нами приняты", - сказал Краснов.

В том числе, отметил он, в этих целях прокуроры добивались использования комплексной информационной системы "Безопасный город" для мониторинга и предупреждения террористических угроз.