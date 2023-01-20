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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Военные РФ сообщили о возведении свыше 2 тысяч км оборонительных рубежей в зоне СВО

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские военные возвели в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине более двух тысяч километров оборонительных рубежей, сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий.

"Проводится масштабная работа по фортификационному оборудованию территорий с применением современных укрытий, блиндажей и бронеколпаков, что позволяет защитить личный состав. Всего на сегодняшний день возведено более двух тысяч километров оборонительных рубежей", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Ставицкий сказал, что военные инженеры задействованы в СВО - они занимаются разминированием территорий, фортификационным оборудованием, наведением переправ через водные преграды.

"В ходе наведения переправ понтонерами установлено более 20 мостов. При этом применялись различные способы установки, что позволило значительно сократить время на установку моста в целом. Это имеет решающее значение в условиях непосредственного соприкосновения с противником, когда необходимо оперативно перебросить подразделения через водную преграду", - сказал Ставицкий.

По его словам, в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году в инженерные войска поставлено свыше 400 образцов современной техники, более 50 тысяч комплектов инженерного имущества и инженерных боеприпасов, свыше 20 робототехнических комплексов (разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14").

"Многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" применяются в ходе специальной военной операции", - сказал Ставицкий.

"Завершена разработка инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ. Первые комплекты уже поставлены в войска", - сообщил он.

Юрий Ставицкий
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